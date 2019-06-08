شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة يكشف كيف يشترى الإخوان مساحات فى الصحف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود علم الدين، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو الوطنية للصحافة، أن جماعة الإخوان الإرهابية لها مخطط كبير فى الخارج من خلال التوغل والانتشار فى الإعلام الدولى، من خلال حملة كبرى تقوم بشراء مساحات فى الصحف الدولية الكبرى، ويكون هدفها التأثير بشكل كبير على الرأى العام المصرى من خلال هذه المقالات أو التقارير التى تكتب فى وسائل الإعلام الدولى.

وأضاف عضو الوطنية للصحافة فى تصريح له أن المقال الأخير الذى نشره الإخوانى يحيى حامد فى موقع فورين بوليسى، هو فى الأساس مقال مدفوع الأجر، تم من خلال تعاقد من شركات علاقات عامة تقوم ببيع مساحات فى هذه الصحف والمواقع، وهذه الشركات فى الأساس أمريكية وموجودة لمن يدفع ثمن المقال أو التقارير الذى يريد نشرها فى المواقع والصحف الكبرى.

وتابع أن الإخوان تعتمد من خلال حملتها على شراء هذه المساحات ونشر المقالات التى يريدون فيها توصيل رسالتهم الكاذبة التى تؤثر بشكل كبير على الدولة المصرية، ومحاولة أن يكونوا متواجدين خارجيا، لافتا إلى أن كل هذه المحاولات ما هى إلا حملات مشبوهة هدفها التأثير على الدولة.

وأوضح أنه مع كل الإنجازات وتحقيق مكاسب الاقتصادية فى الدولة من خلال المشروعات القومية، تعمل جماعة الإخوان على محاولة التشويه، من خلال الإجراءات الإعلامية الضخمة لتشويه سمعة الاقتصاد المصرى أمام الدوائر العالمية، وتصدير طاقة سلبية للمواطن المصرى، وهو مخطط كبير من الجماعة الإرهابية، لكن الثقة الدولية كفيلة بالرد على هذه الحملة الإخوانية المشبوهة.