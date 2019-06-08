رئيس وزراء العراق لوزير خارجية ألمانيا: نحن مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن بلاده مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم،مشددا على أهمية استمرار التعاون بين العراق وألمانيا من أجل إيجاد تفاهمات تجنب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يقوم بزيارة مفاجئة إلى العراق.

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وقال بيان لمكتب عبد المهدي - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن الأخير استقبل اليوم وزير خارجية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الأزمة الإقليمية وتبادل وجهات النظر حولها وموقف العراق ودول الاتحاد الاوربي منها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لدور العراق المتوازن في المنطقة الذي يزداد أهمية في ظل التطورات الإقليمية والأزمة الراهنة الأمريكية الإيرانية.

وهبطت طائرة ماس - مساء أمس - بقاعدة (الأزرق)، التي تتمركز فيها قوات من الجيش الألماني (بوندسفير) وطائرات استطلاع (تورنادو) وطائرة تزويد بالوقود ضمن القوات الدولية التي تخوض حربا على تنظيم (داعش) الإرهابي.