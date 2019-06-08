روحاني في مأزق.. هل ينقذه رئيس أمريكا الجديد؟

يزداد الصراع الأمريكي الإيراني، ساعة بعد الأخرى، فالتصريحات من كلا الطرفين تدفع بالمشهد السياسي إلى نقطة قاتمة يتوقع البعض من خلالها قيام حرب طويلة ربما لن ينجو منها أحد.

على الجانب الإيراني وحده، نجد أن الدولة تسير بانتظام على طريق الانهيار الاقتصادي التام بعدما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها بفرض عقوبات على طهران لردعها عن استكمال مشروعها النووي، ومنعها من تمويل المليشيات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط.

جاء أخر تلك العقوبات، أمس، على شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات و39 شركة أخرى تابعة لها، بعد اتهامها بتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وسط هذا الغليان السياسي والاقتصادي، لم يستطع الرئيس حسن روحاني أن يتجاوز أيا منها حتى الآن.

فبين احتجاجات من الشعب الإيراني تندد بالفقر نتج عنها سجن المئات من المعارضة والمدنيين، وعقوبات أمريكية تهدف لتصفير النفط، فضلًا عن اتحاد الدول العربية ضد طهران، ربما يقف روحاني على حافة نهايته السياسية، أو الإطاحة به.

صراعات داخلية

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر أول أمس، أن تصبح إيران ثان أسوأ بلد في النمو الاقتصادي بنهاية 2019، موضحا أن البلاد تتجه إلى النمو السلبي بنسبة 4.5%.

وشهدت إيران خلال العام الماضي والجاري، العديد من الاحتجاجات المتوالية، نددت بالفقر وانهيار الاقتصاد، والتي قوبلت بالاعتقالات من قبل النظام الحالي.

وبالرغم من أن المحتجين في الشارع والجامعات نادوا بإسقاط الحكومة الحالية ورئيس البلاد، إلا أن المعارض الإيراني، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا، رضا بارشي زادة، في حديثه للوفد، أكد على "أن الشعب لايملك السلطة للإطاحة بالرؤساء أو أي مسؤول في الدولة، موضحا أن النظام الشمولي في طهران، لا يعترف بحق الشعب في المطالبة بإقالة المسؤولين."

تتوقع المحللة السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان، عدم الإطاحة بروحاني من خلال

ثورة أو انقلاب عسكري، لأن "الحرس الثوري لايزال موال للنظام الحالي، وعلى استعداد تام لإطلاق النار على المواطنين في حال ثورتهم على الرئيس، بجانب عدم اتحاد المعارضة بشكل واضح فضلا عن اعتقال غالبيتهم من قبل النظام".

زيادة الاحتقان في الشارع الإيراني، لا يمثل الخطر الأكبر على سلطة الرئيس حسن روحاني، حيث أن توزيع السلطات في طهران يجعل من علي خامنئي أعلى سلطة دينية في الدولة ومرشد الثورة الإسلامية شبه متحكم في كل شيء.

وأكدت المحللة السياسية الأمريكية، إيرينا تسوكر مان، للوفد، أن الشخص الوحيد الذي يمكنه الإطاحة بروحاني هو المرشد الأعلى علي خامنئي.

بالنظر إلى طبيعة الانتخابات الإيرانية سنجد أنها اشتهرت بالديموقراطية وعدم التدخل من السلطات في سير الانتخابات، إلا أن هذه الفكرة تشوهت في 2009 بعدما شكك الشعب في تزوير النتائج لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، وخرج حينها مئات الالاف من الشعب في الشارع محتجين على فوز نجاد، لكن دون فائدة.

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مرة ثانية يتشكك الجميع في نزاهة الانتخابات الإيرانية، عندما تم استبعاد أوراق نجاد الذي ترشح مرة أخرى في انتخابات 2017، بسبب عدم استيفاء الشروط اللازمة، وذلك بعدما طلب المرشد الأعلى من نجاد عدم الترشح إلا أن الاخير رفض الطلب، وهو ما عده الكثيرون في إيران مخالفة للمرشد وهو أمر غير معتاد على المجتمع هناك.

وتشهد إيران صراعًا في بين روحاني المنتمي إلى التيار المعتدل، وخامنئي صاحب التيار الأكثر تشددًا في البلاد، إلا أن زيادة الخلافات كانت

بعد تصاعدة حدة الأزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرجت تصريحات للطرفين الإيرانيين توضح مدى التوتر بينهما، حيث هاجم الاتفاق النووي الايراني الذي استطاع روحاني تحقيقهه في 2015، مؤكدًا أنه وضع عدة شروط لإتمام الصفقة لم يتم العمل بها.

وصرّح المرشد الأعلى، في 23 مايو الماضي، قائلًا "إن الطريقة التي أدير بها الاتفاق، أنا غير مقتنع بها، ولقد ذكرت تحفظاتي للرئيس ووزير الخارجية، وحذرتهما عدة مرات".

وفي فبراير 2018، اعتبر حسن روحاني أن المرشد الأعلى يتجاهل الاحتجاجات الشعبية، ويعمد إلى تكتيم أصوات المعارضة، وحذره من أن تمم الإطاحة به مثلما حدث مع النظام السابق.

يوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، في حديثه للوفد، "أن هناك حراك حقيقي داخل إيران، وصراع مراكز قوي لا يتوقف عند الموقف من الاتفاق النووي أو البرنامج الصاروخي وبالتالي فان الصراع علي المناصب يجري علي قدم وساق".

لكن أستاذ العلوم السياسية يتوقع، "أن تمم الإطاحة بروحاني، وربما سيلقى مصير الرئيس السابق أحمدي نجاد، لكن فقط حين إيجاد حل مشكلة الاتفاق النووي، مؤكدا أن الرئيس الإيراني الحالي هو وجه مقبول في الغرب رغم الأزمة القائمة مع واشنطن".

مماطلة إيرانية

لم يستجب الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني لأي من دعوات الولايات المتحدة للحوار، رافضًا الامتثال إلى شروط دونالد ترامب، معللًا رفضه للحوار، بأن واشنطن لا تحترم طهران.

يبدو أن الرئيس الإيراني برفضه الجلوس على طاولة الحوار مع الولايات المتحدة، يماطل ليحافظ على إنجازه بإبرام الاتفاق والحرص على عدم تعديله، ومن ناحية أخرى الانتظار حتى نهاية الفترة الرئاسية لعدو النظام الإيراني الأبرز ترامب.

ترى المحللة السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان، "أن الرئيس حسن روحاني ينتظر نهاية الفترة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملًا في الوصول إلى تفاوض جديد مع الإدارة الأمريكية القائمة".

وأضحت تسوكرمان، أن طهران تأمل في وصول جو بايدن إلى البيض الأبيض، خاصة وأنه كان أحد الأفراد المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني".

كذلك السيناتور بيرني ساندرز أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الأمريكية القادمة، فقد أعلن أنه سيمنع اندلاع حرب ضد إيران، لكونها كارثة.

وتنتهي فترة ترامب الرئاسية العام القادم 2020، على أن تبدأ الانتخابات في نوفمبر من الشهر ذاته.