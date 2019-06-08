مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية نيويورك

لقى شخصان مصرعهما، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة خفيفة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار (لونج ايلاند) بولاية نيويورك الأمريكية .
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن النيران اندلعت في الطائرة ذات المحرك الواحد بعد تحطمها؛ مما أدى إلى مصرع قائدها
وأضافت الشبكة الأمريكية أن الطائرة تعرضت - فيما يبدو - لمشاكل فنية في المحرك وسقطت بأحد الحقول الزراعية .
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