مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية نيويورك

لقى شخصان مصرعهما، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة خفيفة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار (لونج ايلاند) بولاية نيويورك الأمريكية .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن النيران اندلعت في الطائرة ذات المحرك الواحد بعد تحطمها؛ مما أدى إلى مصرع قائدها

وأحد الركاب، فيما نجا كلب كان بداخلها من الموت.وأضافت الشبكة الأمريكية أن الطائرة تعرضت - فيما يبدو - لمشاكل فنية في المحرك وسقطت بأحد الحقول الزراعية .