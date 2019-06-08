إحباط عملية ميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء

أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادرمحلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي
وبحسب المصادر اليمنية فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.
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