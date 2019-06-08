كندى يحل شفرة خزينة مغلقة منذ 40 عامًا

تمكن مواطن كندى بضربة حظ من فتح خزينة رقمية زنة طن مغلقة منذ أكثر من 40 عامًا، بسبب فقد رقمها السرى.
وكانت الخزينة محفوظة فى متحف فيرمليون للتراث بولاية ألبيرناالكندية عندما قرر ستيفن ميلز أن يحاول فتحها لمجرد اللهو والمزاح، وكانت المفاجأة أن الخزنة فتحت من أول محاولة بعدما استخدم الأرقام
(20، 40، 60)، وقد عثر داخل الخزنة، والتى تعود لأحد الفنادق منذ عام 1906، على عدد من الإيصالات فقط منها وصل لوجبة برجر قيمتها نصف دولار وعلب سجائر بقيمة 25 سنتًا، ولم يعثر بها على أى شىء ذى قيمة.
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