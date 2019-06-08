حرس السواحل الليبي يعترض 22 مهاجرا أفريقيا وينقلهم لمخيم شرق طرابلس

اعترضت قوات حرس السواحل الليبية مجموعة من الأفارقة كانوا في طريقهم للهجرة بشكل غير شرعي إلى أوروبا، وتم نقلهم إلى مخيم اللاجئين بضاحية تجوراء شرق طرابلس.
وقال المتحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية أيوب جاسم - في مؤتمر صحفي عقدهاليوم في طرابلس ، ونقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن المهاجرين البالغ عددهم 22 شخصا وكلهم من الرجال كانوا على متن قارب خشبي عند اعتراضهم شمال حقل بوري النفطي الواقع على
وأضاف المتحدث أن السلطات الليبية قامت بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى هؤلاء المهاجرين قبيل نقلهم إلى مخيم اللاجئين الواقع بضاحية تاجوراء شرق طرابلس .
وعززت السلطات الليبية - بمساعدة أوروبية - جهودها الرامية للحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين من شمال أفريقيا في اتجاه القارة الأوروبية.
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