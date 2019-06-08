إصابة 7 أشخاص جراء تصادم بين سفينة شحن وقارب شراعي بألمانيا

أصيب 7 أشخاص بجراح، اليوم السبت، إثر وقوع تصادم بين سفينة شحن وقارب شراعي في نهر (البه) بالقرب من مدينة هامبورج الألمانية.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات الإنقاذالألمانية تمكنت من إعادة 43 شخصا كانوا على ظهر القارب الشراعي إلى الشاطئ سالمين، فيما أصيب 7 أشخاص بجراح، أحدهم
في حالة خطيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن القارب الشراعي يعود إلى القرن التاسع عشر، وأن قوات الإنقاذ عجزت عن قطره إلى الشاطئ بعد الحادث الذي أدى إلى غرقه فى النهر .
ولم تتوافر أية تقارير عن اسباب حدوث التصادم .
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