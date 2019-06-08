أعلنت قيادة الشرطة العراقية تنفيذ عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوبي محافظة كركوك؛ بحثاً عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت - إن قوات الشرطةالاتحادية أجرت عمليات تفتيش واسعة النطاق في مناطق وقرى الحويجة بحثا عن خلايا داعش، مضيفة أنه تم العثور على "مضافات" للإرهابيين والقبض على مشتبه بهم.
وأعلنت الشرطة - في وقت سابق اليوم - أنها تمكنت من إلقاء القبض على شاب متهم بالإرهاب في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال وسط البلاد.
وتعلن القوات الأمنية - بين فترة وأخرى - عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بحثاً عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي.. الشرطة العراقية تنفذ عمليات تفتيش في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.