تمكنت دورية تابعة لمركز أمن السفن للحرس الوطني التونسي بصفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على خمسة أشخاص من سكان ولاية تونس، أحدهم مطلوب أمنيا لتورطه في قضية سرقة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخليةالتونسية ،اليوم السبت، أنه بالتحري مع المتهمين اعترفوا بمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الجهة، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
من جهة أخرى، ضبطت دورية
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 تونسيين وإيفواريين يعتزمون الهجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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