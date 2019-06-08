بينهم قيادات ميدانية .. مقتل 17 حوثياً في غارات للتحالف بمحافظة حجة اليمنية

كشفت مصادر يمنية محلية عن مقتل 17 من ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت اجتماعا سريا لهم قرب مدينة عبس بمحافظة حجة.
وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت - في وقت سابق اليوم - مواقع وتعزيزات مليشياالحوثي الانقلابية في المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية - التي أوردت النبأ مساء اليوم السبت - عن المصادر قولها إن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل نحو
وقد حررت قوات الجيش اليمني في وقت سابق اليوم مناطق جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
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