مقتل 31 مسلحا في عمليات عسكرية في أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية نفذت 78 عملية خاصة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 31 مسلحا على الأقل، وإصابة 17 آخرين، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أمس. وقالت وزارة الدفاع، أمس، إن قوات الأمن نفذت أيضا عشر عمليات مشتركة خلال نفس العمليات، بينما نفذ سلاح الجو بالتزامن 22 غارة جوية و44 طلعة جوية بدعم من القوات المسلحة. واعتقلت قوات الأمن أيضا ثلاثة ممن يشتبه أنهم من المسلحين خلال العمليات، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم بغلان وزابل وبادغيس وهلمند وغور وقندهار ووردك وكابيسا وهيرات ونمروز.



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