أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، مقتل أربعة "عناصر إرهابية" في محافظة شمال سيناء، كانوا شاركوا في هجوم، فجر الأربعاء، تبناه تنظيم داعش الإرهابي على كمين أمني في المحافظة نفسها. وقالت الوزارة في بيانها، إنه استمرارا لجهودها في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات، الكائن بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم. وأضاف البيان أنه تمت مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع أربعة عناصر إرهابية، موضحا أنه عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وحزام نأسف. ومنذ الأربعاء ارتفعت حصيلة قتلى العناصر الإرهابية إلى 26 نتيجة ملاحقات القوات الأمنية لمجموعات متطرفة ومسلحة يشتبه بتورطها في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 عناصر إرهابية شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.