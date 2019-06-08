تركيا تسجن عالما أميركيا ثلاث سنوات

أكد عالم تركي أميركي سابق في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أطلقت سراحه السلطات التركية، بعد سجنه ثلاث سنوات أنه سيبذل ما بوسعه، لإثبات براءته واستئناف حياته الطبيعية. وأوضح سركان جولجي "39 عاما" في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الناس يتساءلون "كيف يمكن لعالم في ناسا أن يسجن، ويبقى في حبس انفرادي لثلاث سنوات، لافتا إلى أن الإجابة المباشرة: ليس هناك أي شيء إطلاقا. واعتقل عالم الفيزياء الذي كان يعمل منذ 2013 لوكالة الفضاء الأميركية تحت مزاعم ارتباطه بحركة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.



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