قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين

اعتدت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك مهند إدريس، قبل أن تعتقله. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن شرطة الاحتلال اعتدت على الحارس إدريس بسبب تصديه لعناصر الاحتلال، التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها، ورفضها خلع الحذاء. على الصعيد نفسه، أفادت مصادر محلية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس أيضا شابا فلسطينيا، من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف نور أبو سرور، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



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