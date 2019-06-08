إيران تتبجح بالالتفاف على العقوبات

اعترف وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة أن طهران تستخدم طرقا "غير تقليدية"، للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة بيع نفطها. وقال الوزير لوكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها"، مؤكدا أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات. وقال زنقنة إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة عقوبات ذكية، واصفا ذلك بأنها أقسى العقوبات في التاريخ يتم فرضها على إيران. وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر إلى 750 ألف برميل يوميا في إبريل.



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