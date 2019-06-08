وفد المملكة بالأمم المتحدة يشارك في البازار الدولي السادس

وقدم جناح المملكة المشارك في البازار الذي استمر يومين، المنتجات الوطنية السعودية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، التي تعبر عن الموروث الشعبي والتراث السعودي.
وشهد الجناح تفاعلا من زوار المعرض، الذين أعربوا عن تضامنهم مع أهدافه الخيرية، مقدمين شكرهم للمملكة لمشاركتها في البازار، إذ تعد في طلائع الدول التي تستجيب للنداءات الإنسانية.
وأكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، في تصريح بهذه المناسبة، أن مشاركة المملكة في بازار الأمم المتحدة الدولي تأتي ضمن الجهود السعودية الحثيثة في مجالات الدعم الإنساني لكل المحتاجين حول العالم.
وفي السياق ذاته، أفاد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أن البازار الدولي السادس للبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، يجسد روح الإخاء والتضامن لدعم المنكوبين والمحتاجين في بعض الدول التي تشهد صراعات وأزمات إنسانية.
يذكر أن جناح المملكة المشارك ضم عددا من الجمعيات الخيرية السعودية، والمعروضات الوطنية التراثية، والأكلات الشعبية التي تعكس ثقافة المملكة.
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