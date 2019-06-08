خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن ورئيس وزراء فنلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.

وأعرب الملك –باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية-عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك عبدالله الثاني، ولحكومة وشعب الأردن اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لرئيس وزراء فنلندا أنتي رينه، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني لرينه، والأمنيات بمزيد من التقدم والازدهار لشعب فنلندا الصديق.

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كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.

وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب الأردن مزيدا من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد برقية تهنئة، لرئيس وزراء فنلندا أنتي رينه، معربا عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لرينه، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب فنلندا.