قرقاش: إعلام قطر ينتهج الفبركة

اتهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، الإعلام القطري باللجوء إلى «الفبركة» وترويج الأخبار الكاذبة. وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم». وأضاف معاليه: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم».

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