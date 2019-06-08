خبراء وباحثون في لندن لـ«الاتحاد»: دليل على الاستياء البالغ من سياسات الدوحة

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد عدد من الباحثين والخبراء السياسيين في بريطانيا أن زيارة أمير قطر إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء الرئيس دونالد ترامب تأتي في إطار استياء واشنطن المستمر من مواقف الدوحة، خاصة فيما يتعلق برغبة الإدارة الأميركية في تشكيل موقف خليجي موحد من إيران، ووقوف قطر كحجر عثرة أمام هذه الاستراتيجية. وقال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي في لندن، مصطفى رجب، لـ«الاتحاد»، إن زيارة أمير قطر لواشنطن ما هي إلا «استدعاء» للتوبيخ، بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية الأميركية في إثناء حاكم الدوحة عن تغيير المسار التخريبي الذي يمضي به والذي يعرقل خطط الولايات المتحدة على مواجهة إيران ووضع نهاية لسياساتها في المنطقة.

ورفضت الدوحة البيانات الصادرة عن القمم الثلاث التي عقدت في مكة الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى توحيد الصفوف العربية والإسلامية لمواجهة خطط نظام طهران الإيراني، وهو ما أثار استياء إقليمياً ودولياً. وأكد رجب أن ما قامت به الدوحة مؤخراً أمر متوقع في إطار التحالف المعلن الذي أبرمته مع النظام في إيران منذ المقاطعة العربية لقطر، والتعاون المستمر بينهما قبل ذلك، مشدداً على أن إدارة الرئيس ترامب تعلم جيداً أنه حان الوقت للتصرف سريعاً ووضع حد للعلاقة الإيرانية القطرية الآن، أو ضم الدوحة رسمياً ضمن دول المحور «الإيراني التركي».

وسخر المحلل السياسي من البيان الصادر بأن اللقاء هو لمناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً إن البيان يجب أن يعدل ليكون «مناقشة إقناع قطر بالتعاون لمكافحة الإرهاب». واختتم رجب تصريحاته بوصف قطر بأنها «دولة ناشز» اعتادت الخروج عن الإجماع الإقليمي في محيطها العربي والخليجي أو الدولي بالتعاون مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن التاريخ سيذكر جيداً هذه الحقبة وإصرار نظام الحمدين على التحالف مع «العدو» في مواجهة أشقائه العرب.

من جانبه، قال الباحث السياسي في لندن، الدكتور محمد البط، لـ«الاتحاد»، إن المسؤولين القطريين بدأوا يشعرون بأن هناك غضباً عارماً يعتري الإدارة الأميركية بعد البيانات والتصريحات القطرية التي صدرت في أعقاب قمم مكة، ورأوا ضرورة الإسراع بالتوجه إلى واشنطن لامتصاص هذا الغضب وربما تقديم مزيد من الوعود باستثمارات ضخمة عسى أن يساعد ذلك القطريين على تجاوز الغضب الأميركي. وأوضح البط أنه ليس هناك أمر يقين بشأن من الذي يقف خلف هذه الزيارة وهل هي استدعاء أميركي لتميم لتوبيخه أم بناء على رغبة قطرية للذهاب إلى واشنطن، ولكن توقيت الزيارة، خاصة أنها تأتي بعد قمم مكة، يؤكد أن هناك أزمة قوية تلوح في الأفق بين ترامب ونظام الحمدين.

وأشار الباحث السياسي إلى أن العلاقة القطرية الأميركية مرت خلال السنوات القليلة الماضية بمنعطفات كبيرة، كان أهمها اعتراف الرئيس الأميركي بأن قطر دولة ترعى الإرهاب وتدعم الأيديولوجية المتطرفة في المنطقة عقب إعلان المقاطعة العربية منذ عامين، مطالباً الدوحة بالعودة إلى مصاف الدول المسؤولة، قبل أن يهرع تميم ومسؤولوه إلى واشنطن لاستجدائها، بالإضافة إلى الإعلان عن التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط والذي يهدف إلى مواجهة إيران، ورغم ذلك رفضت قطر الانضمام إلى ذلك التحالف، وهو ما أثار غضب الإدارة الأميركية. وقال إن العلاقة الثنائية شابها التوتر أيضاً بسبب انتهاك نظام الحمدين لاتفاق السماوات المفتوحة والقضايا العديد المرفوعة في المحاكم ضد الخطوط الجوية القطرية بتهمة الإضرار بالصناعة الأميركية، بجانب المطالبات بضرورة تسجيل قناة الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والمطالبات الأخيرة في الكونجرس بوقف مبيعات الأسلحة لقطر.

ورغم أهمية الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، وهو أمر يحرص الرئيس الأميركي على الحفاظ عليه، عطفا على كونه «رجل أعمال» قبل أن يكون رئيساً للبلاد، إلا أن استمرار بقاء قطر في الأحضان الإيرانية أمر يمثل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه.وأعرب الدكتور محمد البط في ختام تصريحاته عن توقعاته بسياسة أميركية مغايرة للدوحة خلال الفترة المقبلة، إذا واصل القطريون سياساتهم ضد جيرانهم وضد مصالح الولايات المتحدة.