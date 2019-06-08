الجيش الليبي يتحول للهجوم في محاور طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

تحول الجيش الوطني الليبي من موقع الدفاع إلى الهجوم في معركة السيطرة على طرابلس، بحسب ما أكده الرائد عمر امراجع ، آمر (قائد) كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي، لـ«الاتحاد» أمس. وأكد الرائد عمر امراجع سيطرة الجيش الليبي على مناطق جديدة في طرابلس أبرزها منطقة الخلاطات في محيط كوبري السواني بعد بسط السيطرة الكاملة على كوبري السواني، لافتاً إلى تقدم قوات الجيش في طرابلس وسط تراجع للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وقال مسؤول عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش تمكنت من تأمين كوبري المطار بشكل كامل، وشن هجوم مضاد على قوات حكومة الوفاق الوطني ما دفع الأخيرة للتراجع في محور طريق المطار.

وأشار المسؤول الليبي – رفض الإفصاح عن هويته – إلى تدمير قوات الجيش الليبي لعدة آليات لقوات حكومة الوفاق الوطني وأجبرتها على التراجع، وأزالت قوات الجيش السواتر الترابية التي وضعتها حكومة الوفاق لعرقلة تقدم قوات الجيش الليبي.واتهم المسؤول الليبي قوات حكومة الوفاق بمنع خروج المدنيين في طرابلس من منازلهم في مناطق عين زارة والكحيلي وطريق المشتل والحي الدبلوماسي واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، فيما قال متحدث عسكري باسم غرفة عمليات بركان الغضب إن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد تقدم قوات الجيش الليبي في محور طريق المطار دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، كشف اللواء ادريس مادي، آمر(قائد) المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، عن تقدم وحدات الجيش على أرض الواقع أمس السبت بعد الضربات الأخيرة للسلاح الجوي.وأكد اللواء مادي، في تصريحات لصحيفة «المرصد» الليبية، أنه تم استنزاف مسلحي قوات حكومة الوفاق الوطني وتدمير قوتهم الحقيقية على أرض الواقع، لافتا إلى محاولة قوات حكومة الوفاق الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأماكن التي تسيطر عليها للخروج بحل أو حوار سلمي نتيجة استنزافها من قبل القوات المسلحة الليبية، مضيفاً «كتائب مسلحة في مصراتة تبحث عن الضمانات والحوار وذلك عن طريق اتصال قياداتها مع العديد من الأطراف».

وفي سياق متصل، أعلن اللواء ونيس بوخمادة، آمر (قائد) القوات الخاصة الليبية، أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت بتكليفه بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي. وقال بوخمادة إن المهام الجديدة أُسندت للقوات المتواجدة بالموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي بشكل كامل، لافتا إلى أن تمركز قواته سيكون في بلدة رأس لانوف، على أن تنشر دوريات من المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقًا إلى ما قبل مدينة سرت غربًا.وأوضح بوخمادة أن القوات الخاصة الليبية مكلفة بالتصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر.

بدوره قام المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بزيارة لمدرسة أبي ذر الغفاري التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس وذلك في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها عبر «تويتر» إن سلامة طالب بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم للنازحين، كما أثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم النازحين من معارك طرابلس.ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، قتل 607 أشخاص، بينهم 40 مدنياً، وأصيب 3261 جريحًا، بينهم 117 مدنياً.

وإلى جنوب ليبيا، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن آلاف الأشخاص يغادرون منازلهم نتيجة الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات جنوب غرب ليبيا.وأوضحت المفوضية أن أكثر من 2,500 ليبي أجبروا على الفرار من منازلهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في بلدة غات، الواقعة على بعد حوالي 1300 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الأمطار التي بدأت بالهطول في 28 مايو أدت إلى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن، بينما أصيب ثلاثون آخرون وأشارت المفوضية إلى أنها تهرع لإيصال المساعدات إلى المنطقة.

ولفتت المفوضية إلى أن العديد من الأشخاص اضطروا للانتقال والسكن مع الأقارب، بينما لجأ آخرون إلى مواقع مؤقتة كالمدارس وغيرها من المرافق المجتمعية كما تسببت الفيضانات المتزايدة في أضرار مادية جسيمة. وقد تعطلت العديد من الطرق الرئيسية بعد تعرضها لأضرار، فيما غمرت المياه مستشفى غات وهي الوحيدة في المنطقة.وأوضحت المفوضية أن الأمطار تسببت كذلك بتعطيل شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لعدة أيام. وفي بعض المناطق، تعرضت المنازل والمحاصيل للدمار لافتة إلى أنه من المتوقع أن يواجه الأشخاص الذين يعتمدون على أراضيهم الزراعية كمصدر وحيد لدخلهم لتحديات هائلة.

وأوضحت المفوضية أن جميع سكان غات البالغ عددهم 20 ألف نسمة يحتاجون الآن إلى دعم إنساني. وهناك حاجة ماسة للمأوى والغذاء والمواد الأساسية وقد أرسلت المفوضية على الفور مواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الخيام العائلية والمراتب والبطانيات والمياه الصالحة للشرب وأدوات المطبخ والمصابيح الشمسية والملابس لـ 400 أسرة.