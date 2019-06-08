«القاعدة» تغتال مسؤولاً يمنياً بارزاً في البيضاء

عدن (الاتحاد)

قُتل مسؤول حكومي وعسكري بارز إثر كمين مسلح نصبه مسلحون من «القاعدة» أثناء مروره بإحدى القرى النائية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن مدير عام مديرية «مسورة» والقيادي البارز في الجيش والمقاومة الشعبية بالبيضاء العميد محمد الرصاص تعرض لكمين في قرية «المعلا» ما أسفر عن مقتله، موضحاً أن المهاجمين كانوا ملثمين وأطلقوا وابلاً من الرصاص عليه قبل أن يلوذوا بالفرار.

وجاءت عملية اغتيال العميد الرصاص عقب أيام فقط من حملة تحريض تعرض لها من قبل وسائل إعلام قطرية وأخرى ممولة منها على خلفية التحركات التي يجريها لتشكيل قوات أمنية وعسكرية وطنية تعنى بمحاربة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» اللذين ينشطان بشكل كبير في مناطق بالبيضاء بدعم وتنسيق مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. ومن بين وسائل الإعلام القطرية التي حرضت على الرصاص صحيفة «عربي 21»، وبررت الصحيفة القطرية في تحريضها بأنه يسعى لتشكيل قوات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب، حيث قالت: «الشروط التي وضعتها قوات التحالف لإسناد أو دعم المقاومة في البيضاء عسكرياً، أبرزها العمل على مخطط استهداف وتصفية قيادات في حزب الإصلاح، بالإضافة إلى استهداف عناصر نشطة من تنظيم القاعدة في مقاومة الحوثي».

والعميد محمد أحد أبناء الزعيم القبلي البارز في البيضاء والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ الرصاص بن حسين الرصاص والذي أعلن موقفاً واضحاً ورافضاً لميليشيات الانقلاب والإرهاب في المحافظة.