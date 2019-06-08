الحوثيون يحولون المدارس والمساجد لثكنات عسكرية

عدن (الاتحاد) حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران المدارس والمساجد في محافظة المحويت إلى ثكنات عسكرية ومواقع جديدة لتخزين أسلحتهم وصواريخهم. وأكد المركز الإعلامي للمحافظة أن الحوثيين اقتحموا عدداً من المساجد والمدارس وشرعوا بتحويلها إلى مراكز لعناصرهم ومخازن لأسلحتهم وصواريخهم، موضحاً أن تلك المنشآت التعليمية والمساجد باتت تستغلها الميليشيات كمقار لنشر أفكارها الطائفية واستقطاب المزيد من العناصر المغرر بهم لتجنيدهم وإرسالهم لجبهات القتال.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن ميليشيات الحوثي تجبر الأهالي على حضور دورس ومحاضرات طائفية إلى جانب دفع مبالغ مالية تحت مبرر دعم جبهات القتال، موضحاً أن قيادات دينية حوثية تقوم بإلقاء المحاضرات التحريضية بشكل يومي في مساجد المحويت لتكريس الطائفية وتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي وتجنيد المزيد من المقاتلين من أبناء المحافظة.

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