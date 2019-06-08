الحوثيون ينكلون بأهالي صنعاء

صنعاء (وكالات) حوّلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، العاصمة اليمنية صنعاء وعدداً من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى مربع أمني، تمارس فيه شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل والاعتقالات بأبناء تلك المناطق، والتي استفحلت خلال إجازة عيد الفطر. وأكدت مصادر في العاصمة قيام الميليشيات بنهب ومصادرة ملايين الريالات من مصارف عدة، تم اقتحامها ونهبها من قبل عناصرها خلال إجازة العيد، بحجة أنها تتعامل بالعملات الجديدة التابعة للشرعية، كما قامت باعتقال عدد من العاملين في محال الصرافة، مشيرةً إلى أن الميليشيات صادرت نحو 25 مليون ريال من محال الصرافة في العاصمة وحدها، خلال إجازة العيد، من العملات الورقية الجديدة.

كما قامت الميليشيات باعتقال عدد من الجزارين وتجار اللحوم خلال أيام العيد، بحجة أنهم لم يستقطعوا ما يسمى «الخمس» والمجهود الحربي من كل رأس ماشية تم ذبحه في محالهم وإخراجه للمقاتلين، على حد وصفها.

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