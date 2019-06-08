الحوثيون يرتكبون 10 آلاف انتهاك

عدن (الاتحاد) كشف تقرير حقوقي صادر عن «الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان» ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 10034 حالة انتهاك بحق المدنيين في محافظة الضالع.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والقصف العشوائي والاعتقال واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وزراعة الألغام والتهجير القسري، موضحاً أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء تلك الانتهاكات بلغ 126 بينهم 12 طفلاً و9 نساء في حين بلغ المصابون 269 منهم 28 طفلاً وامرأتان.

ووثق التقرير 32 حالة اختطاف وإخفاء قسري بينهم 8 أطفال، في حين تضررت نحو 632 منشأة منها 91 منزلاً جراء القصف العشوائي الذي تنتهجه الميليشيات في عملياتها العسكرية، لافتاً إلى أن القصف العشوائي الحوثي طال 26 منشأة تعليمية وصحية في حين قامت بتحويل 8 مدارس ومراكز صحية إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة والصواريخ.

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