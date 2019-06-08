كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية: منفتحين على مفاوضات مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي. إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التي نواصل التفاوض عليها، فسيكون هذا رائعاً. وإذا لم (يرغبوا في ذلك)، وكما قال الرئيس فسنواصل فرض الرسوم".
ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اوساكا في اليابان في 28 و29 يونيو. وتوقع منوتشين أن يتم الإعلان عن أي اختراق محتمل في المفاوضات حينها على الأرجح.
وقال: "أتوقع أن يتحقق التقدم الرئيسي في اللقاء بين الرئيسين خلال قمة قادة مجموعة العشرين".
وأوضح منوتشين أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزي الصيني يي غانغ على هامش اجتماع وزارة مالية مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا في غرب اليابان، لكنه أكد أنها لن تكون "اجتماعاً تفاوضياً".
وأضاف: "قمنا بعمل شاق على ما يمكن ان يكون اتفاقا تاريخيا للبلدين، شيء قد يكون مهماً جداً اقتصادياً لنا وللصين ولبقية العالم".