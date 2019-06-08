كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب برلين بتمديد مهمتها ضد داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في الخطاب الذي بعثه الجنرال الأمريكي، كينيث ماكينزي، ونقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم "أؤكد بشدة أهمية الاستطلاع التكتيكي والتزود بالوقود من الجو.. كل واحدة من هذه الإمكانيات تلعب دوراً محورياً في دحر تنظيم داعش، وستستمر في تأدية هذا الدور إذا أبقينا الضغط على بقايا التنظيم".
وأكد الجنرال الأمريكي الحاجة الماسة لاستمرار القدرات العسكرية لكافة الشركاء في التحالف من أجل نجاح العمليات الجارية ضد المتطرفين في المنطقة.
ومنذ أيام يدور الحديث عن انتهاء مدة بقاء القوات الألمانية هناك في أكتوبر من عدمه.
وطلبت الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية في برلين دعمها في إنشاء منطقة عازلة لحماية الأكراد في شمالي سوريا.
ويمكن أن تمثل طائرات "تورنادو" مساهمة ألمانية في هذا الاتجاه، إلا أن القرار هنا يبقى منوطاً بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" عقب العطلة الصيفية.