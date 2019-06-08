كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل جزائري: بقاء بن صالح في الرئاسة "بروتوكولي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سليمان أعراج، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إن هناك توجه عام ساهم في رسمه المجلس العسكري انطلاقًا من ما يتمتع به من ثقة الشعب، لافتًا إلى أن التوجه العام يسير في إتجاه الحلول الدستورية وفتح باب الحوار وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات التي من المفترض إجراءها قريبًا.

وأضاف أعراج خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن ما تحدث عنه بن صالح في خطابة هو تفسير لمسألة بقاءه، حيث أوضح أنه ليس لديه الصلاحيات الرئاسية وأن وجوده يمثل إكتمال للمرحلة الأنتقالية التي ستتوج بإنتخاب رئيس كامل الشرعية، موضحًا أن بقاء بن صالح في الرئاسة شكلي وبروتوكولي من أجل ضمان سير الأمور في الإطار الدستوري.

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وأشار المحلل السياسي الجزائري إلى أنه لا دور للحكومة في المشهد المقبل، وبن صالح دوره شكلي فقط.

يذكر أن الجيش الجزائري جدد رفضه القاطع لإطالة أمدِ المرحلة الانتقالية، محذرا من أنها ستفرز وضعا يصعُب التحكم فيه على حد تعبيره. وفي افتتاحية مجلة الجيش طرحت القوات المسلحة الجزائرية خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد تتألف من أربعة بنود أهمها التمسك بالشرعية الدستورية، وإطلاق حوار جاد بين مختلف الأطراف، وتنصيب لجنة عليا مستقلة للانتخابات، وإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.