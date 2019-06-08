رسميا.. بانون لن يغادر الرجاء ويمدد عقده لمواسم إضافية

أعلن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا، تمديد عقد عميد الفريق، بدر بانون، إلى غاية نهاية عام 2022، وذلك بعد أن كان مرشحا لمغادرة الفريق صوف فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونجح المكتب المسير لنادي الرجاء، في إقناع عميد الفريق، بدر بانون، بالبقاء في الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد أن عبر عن رغبته في الرحيل عن الفريق، خلال فترة “الميركاتو” الصيفي المقبل، وخوض أول تجربة احترافية.

وأثمرت المفاوضات التي فتحها النادي مع اللاعب، منذ عدة أيام إقناع بانون بالبقاء، والعدول عن قرار الرحيل، وذلك بتحسين شروط عقده المادية.

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كما كان للفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، دور كبير في إقناع بانون بالبقاء، بعد أن أكد له على ضرورة بقاءه من أجل المنافسة على جميع الواجهات، الموسم المقبل.

ويعتبر بانون، من بين أبرز اللاعبين في الرجاء البيضاوي والبطولة الاحترافية في الفترة الأخيرة، ولعب دورا كبيرا بأدواره الدفاعية، وأهدافه الحاسمة، في تحقيق الرجاء للقبين إفريقيين، واحتلال المركز الثاني في البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وسينافس الرجاء، العام المقبل، على 4 واجهات، هي البطولة الاحترافية، كأس العرش، عصبة الأبطال الإفريقية، ثم البطولة العربية للأندية، التي ستحمل إسم الملك محمد السادس، لذلك فإن الرجاء في حاجة لكل عناصره المهمة.