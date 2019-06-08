كودار يتحدى بنشماش.. دعا إلى اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لـ”البام”

دعا سمير كودار، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب “البام”، لاجتماع اللجنة، وذلك يوم السبت 15 يونيو الجاري.

وحدد كودار مكان انعقاد الاجتماع بالمقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمدينة أكادير.

واعتبر القيادي بالبام، أن الاجتماع الثاني للجنة، سيخصص لاستكمال هيكلة اللجنة التحضيرية، طبقا للمادة 35 من النظام الداخلي.

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وكان الاجتماع الأول للجنة التحضيرية، التي تتشكل من حوالي 200 عضو، أفضى إلى إعلان كودار، المحسوب على خصوم بنشماس بمنصب رئاسة اللجنة، بينما انسحب بنشماس من الاجتماع احتجاجا على ما قال إنه “غياب الشروط الموضوعية باستكمال الاجتماع”.

وكان رئيس المجلس الفدرالي للحزب، محمد الحموتي، (قبل أن تتم إقالته من طرف بنشماش)، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، حاولا نزع غطاء الشرعية عن رفض بنشماش، لأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حين هنئا سمير كودار، الرئيس المعلن للجنة التحضيرية الذي ينازع في مشروعيته بنشماس وتياره.

وعرف الوضع الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، حرب البلاغات التي اندلعت بحثا عن الشرعية، وأعلن بنشماش عن مجموعة من القرارات بينها إقالته لمحمد الحموتي، من رئاسة المكتب الفيدرالي، وإقالته لعزيز بنعزوز، ؤئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين من منصبه، وإبعاد عدد من المنسقين الجهويين.