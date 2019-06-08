وحش آدمي يهتك عرض طفلة في منطقة خلاء في طنجة..استغل انشغال والدها ومنحها 50 درهما لمرافقته!

تمكن مواطنون، في طنجة، اليوم السبت، من توقيف شخص يشتبه في هتكه عرض طفلة في أرض خلاء بالقرب من “كورنيش البلايا”.

وكشف شهود عيان لـ “اليوم 24″، أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 40 عاما، استدرج طفلة لا تتعدى 7 سنوات إلى منطقة خلاء، بعدما استغل انشغال والدها الذي يعمل حارس سيارات في ذات المنطقة، ومنحها ورقة نقدية من فئة 50 درهم مقابل الذهاب معه في جولة قصيرة، حيث قام بمعاشرتها، قبل أن ينتبه أحد المارة إليه، وسارع بالاتصال بالشرطة، التي ألقت القبض عليه في حالة تلبس.

وفتحت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الثانية، تحقيقا في الموضوع واستمعت إلى الطفلة الضحية ووالدها، فيما تم إحالة المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.