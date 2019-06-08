فاس.. الشرطة تشهر السلاح لتوقيف شخص هدد سلامتها والمواطنين بالسلاح الأبيض

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن دورية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة كانت قد تدخلت، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، لتوقيف المشتبه فيه بالمدينة العتيقة، بعدما تسبب في فوضى عارمة بسبب حالة السكر التي كان عليها، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وأشهر سكينا من الحجم الكبير، مما سهل محاولة فراره مستعينا بتدخل شقيقته ووالدته وبعض معارفه.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر دورية شرطة النجدة اضطروا لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون اللجوء لاستخدامها، بعدما تم تفادي الخطر، في حين تدخلت فرقة مكافحة العصابات وألقت القبض لاحقا على المشتبه فيه داخل مسكنه رفقة شقيقته ووالدته.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما سيتم تقديم والدته وشقيقته في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية.