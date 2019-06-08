آلاف الطلاب الفلسطينيين يقدّمون امتحان الثانوية العامة "إنجاز"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجّه 76130 طالبا وطالبة، في مختلف المحافظات الفلسطينية بالضفة وقطاع غزّة، اليوم السبت، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبدأ الامتحان، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، على أن تنتهي الامتحانات بالامتحان النظري؛ مبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو الجاري.

جانب من الطلاب الممتحنين (أ ب أ)

ويتوزع الطلبة حسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ إن الامتحان يُعقد في الوقت ذاته لجميع الممتحنين.

وسيتولّى أكثر من 10000 معلم ومعلمة، عمليات المراقبة، وأكثر من 2000 معلم سيتولون عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة.