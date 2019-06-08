طهران: نبيع النفط بطرق غير تقليدية وسرية

وامتنع زنغنة عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكدا أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.
وقال إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة "عقوبات ذكية"، معتبرا أن "أقسى العقوبات في التاريخ تفرض على إيران".
وقد انسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.
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