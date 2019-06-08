الدفاع المدني يعلن اسباب حرائق المحاصيل الزراعية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حوادث حريق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية اليوم ٨/٦/٢٠١٩، بلغت ٢٧٢ حادثاً".

وأضاف أن "اسباب الحوادث هي ٧٤ حادث عطب اسلاك كهربائية، و٣٥ حادث متعمد، و٢٥ حادث شرارة نار من الحاصدة، و٢٢ حادث عقب سيكارة، و٣٢ حادث مصدر نار خارجي، و٨٤ حادث يحدد من قبل الادلة الجنائية".



ولفت البيان الى أن "عدد المساحات المحترقة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا بلغت ٣٧٠٨٦ دونماً"، مشيرة الى أن "عدد المساحات المنقذة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا بلغت ٩٩٢٣٤٤ دونماً".