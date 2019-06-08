اخبار العالم

الدفاع المدني يعلن اسباب حرائق المحاصيل الزراعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حوادث حريق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية اليوم ٨/٦/٢٠١٩، بلغت ٢٧٢ حادثاً".

وأضاف أن "اسباب الحوادث هي ٧٤ حادث عطب اسلاك كهربائية، و٣٥ حادث متعمد، و٢٥ حادث شرارة نار من الحاصدة، و٢٢ حادث عقب سيكارة، و٣٢ حادث مصدر نار خارجي، و٨٤ حادث يحدد من قبل الادلة الجنائية".


ولفت البيان الى أن "عدد المساحات المحترقة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا بلغت ٣٧٠٨٦ دونماً"، مشيرة الى أن "عدد المساحات المنقذة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا بلغت ٩٩٢٣٤٤ دونماً".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن اسباب حرائق المحاصيل الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا