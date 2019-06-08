شكرا لقرائتكم فضيحة تضرب إيران تطال زوجتي سليماني وجعفري بتهم فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر مرتضى الويري، عضو مجلس بلدية طهران، اليوم السبت 8 يونيو، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن إرسال ملفات فساد للسلطة القضائية، تتصل بزوجتي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ومحمد جعفري قائد الحرس الثوري السابق.

ونقل موقع "إيران إنترنشونال عربي" عن الويري تجاهل القضاء الإيراني الرد على 12 ملف فساد اقتصادي كبيراً، وخاصة ملفي فساد زوجتي سليماني وجعفري.

وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قد اتهم الجنرال سليماني في وقت سابق من العام الماضي، بالتدخل في قضية فساد مهدي جهانغيري، شقیق إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني روحاني، حيث كان مهدي جهانغيري قد ورد اسمه في شهر أکتوبر الماضي في قضية فساد اقتصادي. وقد أشار أحمدی نجاد، وقتها، إلى أن مهدی جهانغیری تم إطلاق سراحه بعد تدخل قاسم سليماني نفسه.

كما أن أحمدي نجاد اتهم قوات الحرس الثوري بتهريب البضائع من موانئ تابعة لهم، وهو من وصف عناصر الحرس الثوري بـ"الإخوة المهربين".