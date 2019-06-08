كتب: محمود البدوي
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يظهر قيام قطاع السجون بعقد 10 لجان للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومن منطلق الحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم في إعادة تأهيلهم.
كما يأتي ذلك تفعيلًا لمبادئ السياسة...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "السجون" يخصص 10 لجان للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.