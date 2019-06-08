بالصور| السيسي يجري مباحثات مع نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

كتب: عادل الرجلي ومحمد أبو عمرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية نظيره أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، والذي يجري زيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب في بداية المباحثات بالرئيس أفورقي، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح...
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