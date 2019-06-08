قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حارس المسجد الأقصى وفتاة من جنين

وكالات: أ.ش.أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حارس المسجد الأقصى المبارك مهند إدريس، بعد أن اعتدت عليه بصورة وحشية، كما اعتقلت فتاة من مدينة جنين على حاجز "قلنديا" العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم حيازتها سكينا لتنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاعتداء على إدريس واعتقاله جاء بسبب تصديه لعناصر الاحتلال التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 5 فلسطينيين، بينهم فتاة، من منازلهم...