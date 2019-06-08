ميشال افرام: الأمطار الأخيرة مضرة جدا وتؤذي محاصيل القمح والشعير

لفت رئيس مجلس ادارة ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة المدير العام ​ميشال افرام​، إلى أن ​الطقس​ المتقلب في لبنان "مرده إلى وصول رياح غربية رطبة، أدت إلى تشكل الغيوم وإلى أمطار متفرقة مع درجات حرارة مرتفعة بقيت ضمن حدود 30 درجة"، منبها إلى أن هذه الأمطار "مضرة جدا وتتسبب بزيادة الحشرات والأمراض الفطرية، وتؤذي المحاصيل الزراعية وخصوصا القمح والشعير".

وأعلن ان هذا الطقس ينتهي بدءا من يوم غد الاحد، ليعود طقسا صيفيا حارا.