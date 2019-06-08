المديرية العامة للأمن العام: اللواء ابراهيم لا يزال في لبنان وليس في طهران

أفادت المديرية العامة للأمن العام بأن "اللواء عباس ابراهيم لا يزال في لبنان"، مشيرة إلى أنه "حين يتوجه الى طهران سيُصدر الأمن العام بيانًا بهذا الشأن".
كلام المديرية جاء توضيحا للأخبار المتداولة بشأن سفر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى ايران في إطار المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت رسميًّا تجاوب السلطات الإيرانية مع طلب رئيس الجمهورية ميشال عون الإفراج عن نزار زكا، مشيرةً إلى أنّه تمّ تكيلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم القيام بمهمّة تسلّم زكا بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في طهران".
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