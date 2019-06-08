المديرية العامة للأمن العام: اللواء ابراهيم لا يزال في لبنان وليس في طهران

أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ بأن "​اللواء عباس ابراهيم​ لا يزال في ​لبنان​"، مشيرة إلى أنه "حين يتوجه الى ​طهران​ سيُصدر ​الأمن العام​ بيانًا بهذا الشأن".

كلام المديرية جاء توضيحا للأخبار المتداولة بشأن سفر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى ​ايران​ في إطار المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني ​نزار زكا​.

وكانت ​وزارة الخارجية اللبنانية​ قد أعلنت رسميًّا تجاوب ​السلطات الإيرانية​ مع طلب رئيس الجمهورية ميشال عون الإفراج عن ​نزار زكا​، مشيرةً إلى أنّه تمّ تكيلف المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ القيام بمهمّة تسلّم زكا بالتنسيق مع ​السفارة اللبنانية​ في ​طهران​".