أحمد الحريري: العدالة لم ولن تنكسر وان الحق والحقيقة سينتصران

لفت الامين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما إستشهد أربعة من المؤتمنين على ​العدل​ في صيدا وإلى هؤلاء الشهداء نؤكد ان العدالة لم ولن تنكسر، وان الحق والحقيقة سينتصران".

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