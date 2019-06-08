الدفاع المدني: سحب زورق سياحي مقابل خليج جونية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عملت على سحب زورق سياحي وعلى متنه ثلاثة اشخاص إلى ميناء جونية بعد أن كان قد طرأ عطل على محركه مقابل خليج جونية-كسروان".

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