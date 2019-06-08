حبات برد كبيرة تضرب مواسم الضنية وتخلف أضرارا

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "حبات برد بحجم كرات صغيرة، تساقطت غروب اليوم بشكل كثيف في ​الضنية​، تسببت بأضرار جسيمة في الأشجار التي تساقطت ثمارها على الأرض أو تشققت، وبتمزق الشتول وأوراق الخضراوات، إضافة إلى تكسر زجاج سيارات ونوافذ عدد من المنازل".

وأشاتر إلى أن "​تساقط البرد​ استمر بشكل متتابع ما بين 5 و10 دقائق، مصحوبا ببرق ورعد، وأعقبه هطول ​أمطار​، ناقلا عن عدد من أبناء المنطقة، أنهم لم يعهدوا هذا الأمر من قبل".