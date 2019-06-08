حبات برد كبيرة تضرب مواسم الضنية وتخلف أضرارا

أفادت معلومات صحفية بأن "حبات برد بحجم كرات صغيرة، تساقطت غروب اليوم بشكل كثيف في الضنية، تسببت بأضرار جسيمة في الأشجار التي تساقطت ثمارها على الأرض أو تشققت، وبتمزق الشتول وأوراق الخضراوات، إضافة إلى تكسر زجاج سيارات ونوافذ عدد من المنازل".
وأشاتر إلى أن "تساقط البرد استمر بشكل متتابع ما بين 5 و10 دقائق، مصحوبا ببرق ورعد، وأعقبه هطول أمطار، ناقلا عن عدد من أبناء المنطقة، أنهم لم يعهدوا هذا الأمر من قبل".
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