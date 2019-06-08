الجراح: أتمنى على من يتكلمون بدون مسؤولية أن يعرفوا خطورة ما يصرحون

شدد وزير الإعلام ​جمال الجراح​، خلال افتتاح مركز طبي في ​البقاع الأوسط​، على "أهمية مثل هذه المراكز في منطقة متعطشة للمشاريع والخدمات الطبية، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، التي يمر بها البلد"، مشيراً إلى أنه "في ​منطقة البقاع​، ومع زيادة التضخم السكاني، يزداد ​التلوث​، مما يؤدي إلى انتشار ​الأمراض​ أكثر".

ولفت إلى أنه "منذ العام 2008، ونحن نعمل مع الرئيس الحريري، على موضوع ​نهر الليطاني​ ومحطات التكرير، وهناك متابعة شبه يومية للموضوع"، مشيراً إلى أنه "في ظل التوتر السياسي الحاصل، هنالك بعض الأفرقاء، الذين يتكلمون من دون مسؤولية وإدراك للوضع القائم، في الوقت الذي يجب علينا أن نكون حذرين ونعي كيف ننتقي كلامنا"، متمنيا على "هؤلاء الأشخاص، أن يعرفوا خطورة ما يصرحون"، معتبرا أنه "ليس مطلوب منهم أن يقدروا ما يقوم به ​سعد الحريري​ ل​لبنان​ واللبنانيين، والجهود التي بذلها في ​مؤتمر سيدر​، حتى يؤمن للبنان التمويل اللازم للمشاريع، وهذه واجباته، إنما بالحد الأدنى، فليترفعوا عن أعمالهم وكلامهم الذي يضر ولا ينفع".