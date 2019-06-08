حبيش: مسيرة قوى الامن الداخلي تشهد على مناقبية وتضحيات رجالاتها

توجه النائب ​هادي حبيش​، إلى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، وقيادات ورتباء وأفراد المؤسسة، بالتهنئة بالعيد الـ158 لقوى الأمن الداخلي، متمنيا لهم النجاح في مهامهم.

وفي بيان له، أشار إلى أن "مسيرة قوى الامن الداخلي تشهد على مناقبية وتضحيات رجالاتها، فهي المصلح والحاكم والحكم، رجالها يعيشون مع الناس، يحافظون على أمنهم، ويعطون كل ذي حق حقه".

وأوضح أن "الجريمة موجودة مذ وجد الانسان، لذلك لا بد من أمن يحمي الانسان من الخارجين على القانون والمجرمين، كي لا تسود شريعة الغاب، ورجال قوى الامن خير من يقوم بذلك، تضحيات قوى الامن الداخلي مع زملائهم في الاسلاك الاخرى، تخطت الواجب الى الإيثار والتضحية، وخير دليل على ذلك تلك الدماء الذكية التي أريقت في ​طرابلس​ ليلة عيد الفطر، وسقط ضحيتها شهداء من قوى الامن الداخلي ومن ​الجيش اللبناني​، دفاعا عن أهلهم ووطنهم".

وأضاف: "كل التحية لكم في عيدكم، والرحمة لشهدائكم الابرار والشفاء العاجل لجرحاكم، وكل عام وأنتم بخير".