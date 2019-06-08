النشرة: توقيف سوري بمخيم الوزاني أقدم على طعن شخص في وجهه

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ في قوة ​الامن الداخلي​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا في مخيم ​الوزاني​ قضاء مرجعيون أوقفت السوري ج.ع.أ. على أثر خلاف بينه وبين اللبناني ح.ع.ع. من ​كفركلا​ على أفضلية المرور وتطور الخلاف بينهما للتشابك بالايدي أقدم خلالها السوري على طعن اللبناني بآلة حادة في وجهه استدعت نقله إلى مستشى مرجعيون لتلقي العلاج".

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