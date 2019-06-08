بلال عبد الله: آن الأوان لإخراج نقابة الاطباء من سباتها وتعثرها

اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "آن الأوان لإخراج ​نقابة الاطباء​ من سباتها وتعثرها، كل الدعم لمناقبية وشفافية ومنهجية لائحة النقيب افتيموس وزملائه جميعا،وبخاصة الزميل أنيس أبي عكر".

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