الصايغ: كنا بغنى عن إقحام العائلات في الصراع السياسي وهي منه براء

أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ "أننا كنا بغنى عن إقحام العائلات في الصراع السياسي وهي منه براء"، متسائلًا: "ألا يكفينا التجييش الطائفي والمذهبي للبعض، حتى نستكمل حلقة الانقسام الوطني في وقتٍ أحوَج ما نكون فيه الى جمع الصفوف وتوحيد الكلمة إنقاذاً للناس مما يتخبط فيه لبنان من فوضى سياسية، ومن هدرٍ وفساد أخلاقي، ومن انهيارٍ اقتصادي؟"
وأضاف الصايغ، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "رحم الله رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والله يحمي اتفاق الطائف من اعدائه".
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