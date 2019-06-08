الصايغ: كنا بغنى عن إقحام العائلات في الصراع السياسي وهي منه براء

أكّد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ "أننا كنا بغنى عن إقحام العائلات في الصراع السياسي وهي منه براء"، متسائلًا: "ألا يكفينا التجييش الطائفي والمذهبي للبعض، حتى نستكمل حلقة الانقسام الوطني في وقتٍ أحوَج ما نكون فيه الى جمع الصفوف وتوحيد الكلمة إنقاذاً للناس مما يتخبط فيه ​لبنان​ من فوضى سياسية، ومن هدرٍ وفساد أخلاقي، ومن انهيارٍ اقتصادي؟"

وأضاف الصايغ، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "رحم الله رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​، والله يحمي ​اتفاق الطائف​ من اعدائه".