بيلوسي تنتقد ترامب بعد قراره التخلي عن خطط فرض رسوم جمركية على المكسيك

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عن "استيائها من الاتفاق الذي تم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمكسيك، وبموجبه سوف يتخلى ترامب خطط فرض رسوم جمركية على المكسيك بعد أن وعدت الأخيرة باتخاذ خطوات جديدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن "ترامب قوض الدور القيادي الأميركي البارز في العالم بسحب التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك"، مشيرةً إلى "أننا نشعر بخيبة أمل شديدة جراء توسيع الإدارة سياستها الفاشلة البقاء في المكسيك التي تنتهك حقوق طالبي اللجوء بموجب القانون الأميركي وفشلها للتصدي للأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى"، مضيفة: "أن التهديدات ونوبات الغضب ليست طريقة للتفاوض حول السياسة الخارجية".
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